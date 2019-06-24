صور .. ندوة عن سرطان الثدى بمركز شباب السنطة بالتعاون مع نقابة صيادلة الغربية

الغربية - عادل ضرة

نظمت اليوم مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بالتعاون مع نقابة صيادلة الغربية بمركز شباب الجعفرية بالسنطة، الندوة السابعة لمبادرة التوعية للكشف المبكر لأورام الثدى والتوعية من أثار المخدرات برعاية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ووزير الشباب والرياضة، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتورهانى فوزى دنيا نقيب صيادلة الغربية، وتأتى هذه الندوات تمشيا مع رؤية القيادة السياسية لمصر بقيادة عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالأسرة المصرية بحضور يسرى عبدالله الديب وكيل مديرية الشباب بالغربية، وولاء سمير منسق عام المشروع وفهمى زهرة مدير إدارة السنطة .

أشار الدكتور طارق صلاح استشارى جراحة أورام الثدى بمعهد أورام طنطا إلى أنواع أورام الثدى وطرق علاجها وشرح طريقة الفحص الذاتى للثدى، وأعقبها محاضرة عن الآدمان ألقتها الدكتورة سمر سليمان مفتشة الصيدليات بإدارة قطور الصحية، أوضحت فيها أسباب الآدمان والعلامات التى تظهر على المدمن وطرق الوقاية والعلاج.

وقد حضر لفيف من الشباب والأباء والأمهات، وأشادوا بالمجهود الذى تبذله وزارة الشباب مع نقابة الصيادلة فى التوعية من المخاطر التى تهدد الأسرة المصرية صحيا ومعنويا واجتماعيا



ندوة التوعية بمرض سرطان الثدى بالغربية



ندوة التوعية بمرض سرطان الثدى بالغربية



ندوة التوعية بمرض سرطان الثدى بالغربية