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صور.. قوافل للإرشاد النفسى بقرى الخارجة ضمن خطة تطوير العشوائيات

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:36 ص
صور.. قوافل للإرشاد النفسى بقرى الخارجة ضمن خطة تطوير العشوائيات جان من قوافل الإرشاد النفسى
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد اليوم الإثنين،عن استكمال تنظيم قوافل الإرشاد النفسى بقرى الشركة التابعة لمركز الخارجة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والتى نظمها قسم علم النفس بالكلية بإشراف الدكتورة دينا سالم والدكتورة رشا حسن مكرم الله

وتتضمن فعاليات القافلة مناقشة مشكلات عده منها، سوء استخدام الأبناء للإنترنت ، وسوء تنظيم أفراد الأسرة للوقت، وكذلك توزيع الأدوار داخل الأسرة بالإضافة لمشكلات الخصوصية والغيرة والتعامل مع المراهقين

أكدت الدكتورة حنان حجازى وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع إن القوافل تهدف بالأساس للتعرف على المشكلات الأسرية بالقرى كخطوة أولية لوضع حلول لتلك المشكلات تمهيدا لحلها بما يؤدى إلى زيادة التوافق النفسى داخل الأسرة

وفى سياق أخر أعلنت رعاية الشباب المركزية بجامعة الوادى الجديد، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، عن إقامة دورات لإعداد القادة خلال النصف الثانى من شهر يونيه 2019 لاختيار الطلاب المتميزين للمشاركة فى معسكرات إعداد القادة بحلوان والأنشطة القمية الأخرى، وإنه على الطلاب الراغبين فى المشاركة التواجد برعاية الشباب المركزية بالمبنى الإدارى للجامعة يوم الثلاثاء الموافق 2019/6/25 الساعة التاسعة صباحا للمشاركة فى فعاليات الدورة الأولى، ومعرفة البرنامج الخاص بالدورات التدريبية

كما تنظم مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيه، وذلك إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة على تنفيذ احتفالية كبرى على مستوى الجمهورية وتحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وإشراف بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة

وقال شوقى إنه جرى التوجية نحو تنفيذ مسيرة مشى تليق بمديرية الشباب والرياضة ومصرنا الحبيبة يوم السبت ٢٩  يونيو، فى تمام الساعة الثامنة صباحا تزامنا مع تنفيذ احتفالية كبرى بمحافظة القاهرة والجيزة حيث تشمل المسيرة المشاركين فى مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالمديرية وأندية الفتاة وأندية التطوع بمراكز الشباب والجوالة وعروضها بالإعلام

وأضاف شوقى، إنه يجرى تنفيذ الترتيبات اللازمة للاحتفال بثورة ٣٠ يونية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة لإنهاء استعدادات وتجهيزات المهرجان ومسيرة المشى، وذلك تأكيدا على أهمية دور ثورة يونيو فى تاريخ مصر الحديث وتعبيرا عن الحب والوفاء لمصرنا الحبيبة

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (1)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (2)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (3)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (4)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (5)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (6)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (7)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد 

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (8)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 

قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد (9)
قافلة الإرشاد النفسى بجامعة الوادى الجديد

 


جامعة الوادى الجديد

ثورة ٣٠ يونيو

مديريه الشباب بالوادى الجديد

مسيرة شبابية

احتفالات ذكرى ثورة يونيو

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