خلال ساعات..الحكم على "بوسى" بتهمة التهرب من سداد 1.82 مليون جنيه للضرائب

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، اليوم الاثنين، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، جلسة محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه للضرائب.

وكانت المحكمة أصدرت سابقا قرار بتأجيل الجلسة بحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

كانت المحكمة قد قضت فى 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسى"، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.