انطلاق تدريب الشباب بشمال سيناء على دورة "ميكروسوفت"

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مركز شباب 5 أكتوبر بشمال سيناء اليوم، انطلاق الدورة التدريبية فى مجال التكنولوجى والتى تنفذها إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لشباب المحافظة بالتعاون مع مركز شباب 6 أكتوبر العريش.

واوضح البيان أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة من قبل وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت، ويتم التدريب على أحدث إصدارات مايكروسوفت، وهو مجاني، ويتم اختيار المتميزين فى التدريب الحاصلين على تدريبات مايكروسوفت المشاركة فى أنشطة الإدارة المختلفة داخل وخارج المحافظة.