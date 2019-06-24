سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 11:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

انتهاء لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحان التفسير

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:00 ص
انتهاء لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحان التفسير امتحانات الثانوية الأزهرية - ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت منذ قليل، لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة التفسير، حيث بدأت اللجنة الساعة التاسعة، واستمرت حتى الحادية عشر.
 
 
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
 
 
 

الثانوية الازهرية

امتحانات الثانوية الازهرية

مادة التفسير

الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بدء امتحان مادة التفسير لطلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمى

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:03 ص

اليوم.. طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التفسير

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:00 ص

قطار الثانوية الأزهرية يصل لمحطة اللغة الأجنبية.. سعادة من الطلاب بمستوى امتحان الإنجليزى..والقطاع: لم نتلقى شكاوى.. بدء التصحيح 1 يوليو بعشرة مراكز.. والنتيجة منتصف الشهر.. وبداية الدور الثانى للنقل 9 يوليو

الأحد، 23 يونيو 2019 04:36 م

انتهاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:35 م

سعادة بين طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة اللغة الانجليزية

الأحد، 23 يونيو 2019 12:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة