انتهاء لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحان التفسير

كتب لؤى على

انتهت منذ قليل، لجنة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بامتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب القسم العلمى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة التفسير، حيث بدأت اللجنة الساعة التاسعة، واستمرت حتى الحادية عشر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.