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المياة تختفى من مدينة هندية فى عام ومخاوف التغيرات المناخية تتزايد

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:58 م
المياة تختفى من مدينة هندية فى عام ومخاوف التغيرات المناخية تتزايد صورتين لنفس المكان والفارق عام
كتبت – هناء أبو العز

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التقطت الأقمار الصناعية، صورة قارنت بينها وبين أخرى التقطت العام الماضى، فى مدينة شيناى الهندية، والمكتظة بالسكان،   والتى أظهرت أن الماء على وشك النفاذ.
 
وفي الصورة الملتقطة بتاريخ 15 يونيو من العام الماضي، تظهر بحيرة بوزال بلون داكن بالنظر إلى توافرالمياه على نطاق واسع، أما في الخامس عشر من يونيو الجاري، أي بعد عام بالضبط، فإن البحيرة التي تعد أكبر مورد مائي للمدينة، تبدو كما لو أنها جفت بالكامل.
 
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الأزمة لا تقف عند هذا الحد، لأن النضوب لم يشمل أكبر بحيرة فقط، بل أتى أيضا على بحيرة صغيرة أخرى تعرضت بدورها للجفاف.
 
وفيما كان السكان الذين يصل تعدادهم إلى 5 ملايين نسمة، يتلقون 825 مليون لتر من الماء في اليوم الواحد لتأمين احتياجاتهم، لم تعد السلطات قادرة في الوقت الحالي إلا على توفير 60 % فقط من الإمداد المألوف، وهي نسبة قد تقل في المستقبل القريب.
 
وتسجل مدينة شيناي في الهند درجات حرارة مرتفعة، فضلا عن نسبة عالية من الرطوبة، نظرا لوقوعها على منطقة ساحلية، إلا أنها تأثرت بعدم هطول المطر لعدة أشهر.
 
وتشهد المدينة عدة احتجاجات على نقص المياه، وخرجت عدد من النساء وهن يحملن الأواني الفارغة إلى الشارع، داعيات الحكومة المحلية لولاية تاميل نادو إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الأزمة.
 

الهند

الجفاف

الاقمار الصناعية

التغيرات المناخيه

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