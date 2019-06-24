القبض على 5 أشخاص اقتحموا شقة مواطن واعتدوا عليه بالضرب فى السلام

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 5 أشخاص اقتحموا شقة مواطن واعتدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بالسلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) لقيامه بالحضور للشقة سكنه وبصحبته 4 أشخاص "غير معلومين لديه " وقاموا بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على بعض المنقولات من داخل مسكنه وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه، فى سبيل ذلك استعان بـ4 أشخاص لارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، تم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.