سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 08:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حى السلام يزيل محطة محمول بدون ترخيص وتعديات على املاك الدولة

الأحد، 23 يونيو 2019 07:30 م
حى السلام يزيل محطة محمول بدون ترخيص وتعديات على املاك الدولة خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أزالت الأجهزة التنفيذية لحى السلام أول، برئاسة اللواء خالد المحمدى محطة محمول بدون ترخيص أعلى القطعة رقم 11 شارع مدخل الخمسين من شارع ترعه الطوارئ غرب الرشاح، حيث تم تحرير محضر بعد إصدار قرار الإزالة والعرض على الجهات المختصة. 
 
 
وفى السياق أزال الحى تعديات بناء على أملاك الدولة لأحد البلوكات السكنية، بمنطقة اطلس وذلك بعد قيام السكان بإضافة جزء من أملاك الدولة للبلوك السكنى. 
 
 
وفى سياق آخر أكد رئيس حى السلام، أنه جارى تطوير منطقه العبد القديم باسبيكو حيث شملت أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك و زراعة اعمدة الإنارة. 
 
 
 
 
 

 


السلام اول

محطة محمول

حي السلام اول

بناء مخالف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين.. تقديم جواز سفر سارى المفعول وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً من أهم الشروط.. وبدء استقبال الطلبات رسميا والسداد الإلكترونى المخصص للإجراءات

السعودية تطلق نظام الإقامة المميزة للوافدين.. تقديم جواز سفر سارى المفعول وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً من أهم الشروط.. وبدء استقبال الطلبات رسميا والسداد الإلكترونى المخصص للإجراءات

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة