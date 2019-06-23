حى السلام يزيل محطة محمول بدون ترخيص وتعديات على املاك الدولة

أزالت الأجهزة التنفيذية لحى السلام أول، برئاسة اللواء خالد المحمدى محطة محمول بدون ترخيص أعلى القطعة رقم 11 شارع مدخل الخمسين من شارع ترعه الطوارئ غرب الرشاح، حيث تم تحرير محضر بعد إصدار قرار الإزالة والعرض على الجهات المختصة.

وفى السياق أزال الحى تعديات بناء على أملاك الدولة لأحد البلوكات السكنية، بمنطقة اطلس وذلك بعد قيام السكان بإضافة جزء من أملاك الدولة للبلوك السكنى.

وفى سياق آخر أكد رئيس حى السلام، أنه جارى تطوير منطقه العبد القديم باسبيكو حيث شملت أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك و زراعة اعمدة الإنارة.