سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 12:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على كيفية تقييم أداء المحافظين فى روندا من خلال عقد رسمى مع الرئيس سنويًا

الأحد، 23 يونيو 2019 11:12 ص
تعرف على كيفية تقييم أداء المحافظين فى روندا من خلال عقد رسمى مع الرئيس سنويًا رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى مع محرر اليوم السابع
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال انيوسنت أويمانا، رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، إن حكومة بلاده، لم تكتف فقط بحظر الأكياس البلاستيكية لأنها غير قابلة للتحلل، ولكن أصدرت فى فبراير الماضى قانونا يحظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وأضاف أويمانا، لـ"اليوم السابع"، على هامش اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة" الذى نظمته وزارة التنمية المحلية أن القانون يحظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل "الأطباق والشوك والملاعق والزجاجات.

وأشار أويمانا، إلى أنه يوجد فى بلاده ما يطلق عليه بالعمل المجتمعى، والذى يكون كل يوم سبت فى آخر كل شهر، يقوم فيه كل المواطنين والمسئولين ورئيس الدولة بهذا العمل المجتمعى الخاص بتنظيف المدينة، وفى هذا اليوم نوفر ملايين الدولارات، قائلا وهذه إحدى الحلول التى خرجنا بها لتنمية بلادنا.

وأوضح أويمانا، كيف نجحت بلاده فى حل مشكلة الأكياس البلاستيكية، التى انتشرت فى روندا بشكل كبير بات من الصعب التخلص منها، وذلك خلال شهرين فقط، حيث أشار إلى أنه قبل عام 2008، كانت بلاده تستخدم الأكياس البلاستيكية فى كل شئ "الزراعة، المنازل، والمحلات التجارية"، ومنذ هذا العام تحديدا بدأت الدولة تفكر جديدا فى التخلص من هذه الأكياس نظرا لخطورتها الصحية.

وتابع أويمانا:" الدولة جمعت كل الأكياس البلاستيكية فى البلاد خلال شهرين، وبعد ذلك تم إصدار قانون يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، واستطعنا تنفيذ هذا القانون بحزم، قائلا:"حينما تصل إلى مطار روندا سوف ترى لافتة تقول نحن نستخدم الأكياس الورقية أو القماش ولا نستخدم الأكياس البلاستيكية لأنها غير قابلة للتحلل".

وحول التوسع العمرانى فى روندا، أشار رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، إلى أن التوسع العمرانى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة فى روندا،لافتا إلى أنه تم التوسع العمرانى ما يقرب من 20.6% من مدينة تيجالى على سبيل المثال.

 


الاكياس البلاستيكيه

رواندا

مؤتمر المدن الأفريقية

التنميه المحليه

نجاح رواندا

تجربه نجاح رواندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تخلصت روندا من الأكياس البلاستيكية خلال شهرين.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:05 م

رئيس البرلمان يلتقى وزير خارجية روندا ويستعرضان خطة مصر بالاتحاد الأفريقى

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:57 م

ختام مؤتمر"تحديات المدن الأفريقية".. الجلسات ناقشت تطلعات وهموم التنمية المحلية فى القارة الأفريقية.. الفعاليات استمرت 3أيام وأنتجت 17 توصية..دعم مبادرة"إسكات البنادق"والتعاون لتحقيق الأهداف

الخميس، 20 يونيو 2019 11:00 م

التنمية المحلية: مؤتمر "المدن الإفريقية" يستعرض ما حققته مصر خلال 4 سنوات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة