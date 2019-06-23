تعرف على كيفية تقييم أداء المحافظين فى روندا من خلال عقد رسمى مع الرئيس سنويًا

كتب على عبد الرحمن

قال انيوسنت أويمانا، رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، إن حكومة بلاده، لم تكتف فقط بحظر الأكياس البلاستيكية لأنها غير قابلة للتحلل، ولكن أصدرت فى فبراير الماضى قانونا يحظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وأضاف أويمانا، لـ"اليوم السابع"، على هامش اليوم الثانى لمؤتمر " المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة" الذى نظمته وزارة التنمية المحلية أن القانون يحظر استخدام الأدوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل "الأطباق والشوك والملاعق والزجاجات.

وأشار أويمانا، إلى أنه يوجد فى بلاده ما يطلق عليه بالعمل المجتمعى، والذى يكون كل يوم سبت فى آخر كل شهر، يقوم فيه كل المواطنين والمسئولين ورئيس الدولة بهذا العمل المجتمعى الخاص بتنظيف المدينة، وفى هذا اليوم نوفر ملايين الدولارات، قائلا وهذه إحدى الحلول التى خرجنا بها لتنمية بلادنا.

وأوضح أويمانا، كيف نجحت بلاده فى حل مشكلة الأكياس البلاستيكية، التى انتشرت فى روندا بشكل كبير بات من الصعب التخلص منها، وذلك خلال شهرين فقط، حيث أشار إلى أنه قبل عام 2008، كانت بلاده تستخدم الأكياس البلاستيكية فى كل شئ "الزراعة، المنازل، والمحلات التجارية"، ومنذ هذا العام تحديدا بدأت الدولة تفكر جديدا فى التخلص من هذه الأكياس نظرا لخطورتها الصحية.

وتابع أويمانا:" الدولة جمعت كل الأكياس البلاستيكية فى البلاد خلال شهرين، وبعد ذلك تم إصدار قانون يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، واستطعنا تنفيذ هذا القانون بحزم، قائلا:"حينما تصل إلى مطار روندا سوف ترى لافتة تقول نحن نستخدم الأكياس الورقية أو القماش ولا نستخدم الأكياس البلاستيكية لأنها غير قابلة للتحلل".

وحول التوسع العمرانى فى روندا، أشار رئيس جمعية روندا لسلطات الحكم المحلى، إلى أن التوسع العمرانى أحد أهم أهداف التنمية المستدامة فى روندا،لافتا إلى أنه تم التوسع العمرانى ما يقرب من 20.6% من مدينة تيجالى على سبيل المثال.