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ضبط 8 طن حلوى منتهية الصلاحية بحملة لمراقبة الأغذية بصحة سوهاج

السبت، 22 يونيو 2019 02:07 م
ضبط 8 طن حلوى منتهية الصلاحية بحملة لمراقبة الأغذية بصحة سوهاج المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج ،بإشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة تفتيش الأغذية،حملات تفتيشية مكبره ضمت اكثر من 25 مفتش من الإدارة علي أماكن تداول وبيع وتصنيع المواد الغذائية/ بمركزي المراغة والمنشاة /وذلك للتأكد من مدي صلاحية هذه الأغذية للاستهلاك الادمي /ومدي استيفاء هذه الأماكن للشروط الصحية من عدمه.
 
وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 8 طن ونصف حلوى مختلفة الأصناف " ملبن - حمصيه - فوليه - حلوي مشمشيه ملونه – مشبك" ،أتضح من التفتيش أنها مصنعه من مواد خام منتهية الصلاحية ،وغير صالحة للاستهلاك الادمي ،وإضافة الوان صناعية ضاره لها وذلك بمصنعين للحلوى بقريه بناويط مركز المراغة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضبط الكميات والعرض علي النيابة العامة بعد سحب العينات اللازمة منها لإرسالها للمعامل .
 
 كما تم ضبط 140 كيلو جلاش ،وبلح الشام ،ومكرونه منتهية الصلاحية ،وكبدة مجمدة تظهر عليها علامات الفساد ،والتلف بأحد المحلات بالمنشاة ،وتم  ضبط عدد 70 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية بالمنشاة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط تجاه المخالفين وجار العرض علي النيابة العامة .
واستكملت الحلمة أعمالها  بإعدام  55 كيلو مواد غذائية متغيرة في الخواص الطبيعية ،و 110 لتر عصائر ومشروبات محظور تداولها ،وتم تحرير 28 محضر جنحه شهادات صحية ونقص اشتراطات صحية ونظافة  ،وتم التوصية بإغلاق 5 منشات غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية.
 
جاء ذلك بإشراف محمد حسن علي مراقب عام الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف رشاد المغربي مراقب أول الأغذية بالمديرية ورأفت فتحي بهنام مراقب أول الاغذية بالمديرية وتنفيذا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.
 
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