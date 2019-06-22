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ضبط موظف بالمعاشات استولى على 126 ألف جنيه بالإسكندرية.. والنيابه تحبسه

السبت، 22 يونيو 2019 03:25 م
ضبط موظف بالمعاشات استولى على 126 ألف جنيه بالإسكندرية.. والنيابه تحبسه المتهم
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة سيدى جابر فى الإسكندرية، اليوم السبت، حبس "ح. م"، 53 عامًا، مندوب بالهيئة القومية للمعاشات، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستلائه على 126 ألفا و900 جنيه من أموال الهيئة.

تعود الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من شخص يدعى "ر. س"، موظف بشركة النيل للنقل البرى، يفيد اكتشافه قيام أحد الأشخاص بصرف معاش عمته المتوفية منذ 5 سنوات بدون وجه حق.

أكدت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة العميد سعيد يوسف، من صحة البلاغ، وتبين بأن عمته كانت تصرف معاشها من الهيئة القومية للمعاشات عبر أحد مندوبيها، وذلك بسبب مرضها، وظل المندوب يحضر إليها شهريًا لتسليمها المعاش حتى وفاتها المنية فى مايو لعام 2014.

وتبين من التحريات، أن المندوب المختص بتسليم المعاش يدعى "ح. م"، 53 عامًا، وأنه قام بعد علمة بوفاتها السيدة بطلب الفيزا كارت المخصصة لها لصرف المعاش وشهادة وفاتها من أهليتها بحجة تسليمها للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صرف المعاش المختص لها نظرًا لوفاتها.

وكشفت التحريات، أن المتهم استغل طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على المعاش لنفسة، حيث لم يبلغ الهيئة بواقعة وفاه السيدة المستفيدة من المعاش وأقنع موظفى الهيئة فى استمراره بصرف المعاش لها نظرًا لمرضها وكونها تمت له بصلة قرابه، فتغاضى الموظفين "حسنه النية" بالهيئة فى اتخاذ الإجراءات الواجبة منهم للتأكد من أنها على قيد الحياة.

وأضافت التحريات، بأن المندوب المشار إليه أستمر فى صرف المعاش والإستيلاء علية لنفسة لمدة 5 سنوات ليصل إجمالى المبلغ المستولى علية 126 ألف و900 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، أعد للمتهم كمين وألقى القبض علية بمحل إقامتة بدائرة سيدى جابر، وبمواجهته أعترف بإرتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة سيدى جابر، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الاسكندريه

حبس مندوب بهيئة المعاشات

استيلاء مندوب على معاش سيدة متوفية

صرف معاش سيدة متوفية

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