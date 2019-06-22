ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، ونجحت في ضبط 1302 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 171 حالة ضرائب عامة، وكشف 169 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 87 قضية فى مجال الجمارك، و18 قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و245 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و200 حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 1,761,890,879 مليار جنيه وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى 225 قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها مليون ومائة واحد وثلاثون ألفاً ومائتان سبعة وعشرون جنيهاً.