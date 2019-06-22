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رئيس موزمبيق يزور المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية

السبت، 22 يونيو 2019 09:45 م
رئيس موزمبيق يزور المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية فيليبى جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق
القليوبية - إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، "فيليبى جاسينتو نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق، الذى وصل مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، فى إطار زيارته الرسمية لمصر التى تستغرق عدة أيام، حيث تفقد الرئيس الموزمبيقى المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى بالقناطر.

 واستعرض الرئيس الموزمبيقى ومحافظ القليوبية، جوان المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر، والذى يعد مؤسسة فريدة لإجراء وتطوير كلاً من البحوث النظرية والتطبيقية فى مجال إدارة المياه فى مصر. يمتلك المركز علماء ذات قدرات خاصة مواكبة للتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل فى السنوات الأخيرة.

 وأوضح المحافظ خلال الجولة أن الهدف الأساسى من إنشاء المركز تفعيل دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المناسبة وتعظيم الفائدة من نتائج البحوث التطبيقية فى خدمة برامج ومشروعات الوزارة بصفة خاصة وقضايا ومشكلات المياه بصفة عامة.

 وكان الرئيس الموزمبيقى، قد التقى، صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين تناولت بحث العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

 كما شارك رئيس موزمبيق فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الموزمبيقى، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.


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