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حبس عاطلين متهمين بسرقة فيلا ابنة "شوبير" بمدينة 6 أكتوبر

السبت، 22 يونيو 2019 08:31 م
حبس عاطلين متهمين بسرقة فيلا ابنة "شوبير" بمدينة 6 أكتوبر أحمد شوبير
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عاطلين متهمين بسرقة كمية من الألماس والذهب، من فيلا ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا من "سلمى أحمد شوبير"، ابنة الإعلامى، ونائب رئيس اتحاد الكرة، أفادت فيه، باكتشافها سرقة كمية من الألماس والمشغولات الذهبية، من الفيلا الخاصة بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 5143 لسنة 2019.

وبإجراء معاينة للفيلا، تبين لرجال المباحث عدم وجود أثار كسر بمنافذ الفيلا، فشكل العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، فريق بحث يضم الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونيه الرائد محمد الصعيدى، والنقيبان محمود خميس على وأحمد البطران، بإشراف العقيد عمرو البرعى، مفتش المباحث الجنائية، وكشفت التحريات أن عاطلين شهرتهما "بوحة" و"العربى"، وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب السرقة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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