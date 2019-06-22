إسقاط طائرة درون الأمريكية فى الخليج يشعل صحافة إيران.. والمتشددون يهللون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

سيطر حادث إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة درون هوك فى مياه الخليج العربى على مانشيتات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، السبت، وتناوله المحللين الإيرانيين، وتفاخرت الصحف الأصولية بالحادث.

أمير على أبو الفتح المحلل السياسى الإيرانى قال فى مقابلة مع صحيفة "آرمان" أن تخويف إيران من الحرب أحد الطرق الأمريكية لإرغام إيران على الدخول فى مفاوضات، معتبرا أن الإدارة الأمريكية تتجنب لأقصى درجة الدخول فى حربا مع إيران أو على الأقل لا ترغب فى تأزم الوضع".

وقال المحلل الإيرانى أن الأشهر المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة لعلاقات إيران مع العالم، ففى الـ27 من يونيو المقبل سترفع طهران من مخزن اليورانيوم المخصب ليتعدى الـ 300 كيلوجرام.. والخطوة الأخرى هى رفع تخصيب اليورانيوم وربما لنسبة 20%.

فيما تبنى كتاب إيرانيون نظرية المؤامرة، فمن جانبه اعتبر محسن جليلوند استاذ القانون الدولى فى صحيفة "آفتاب يزد" أن هدف الولايات المتحدة من تسيير طائرة فى هذه المنطقة هو اختبار القدرة العسكرية الايرانية، واستفزاز طهران والتعرف على حدود التحرك الإيرانى.



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على جانب آخر كانت الصحف الأصولية والمتشددة صدى للمتشددين فى إيران الذين هللوا بعد اسقاط الطائرة واعتبروا أن الحادث اظهر قوة إيران للولايات المتحدة التى اعتبر الممثل الأمريكي للشئون الإيرانية براين هوك قبل أيام بأن قوتها العسكرية فوتوشوب.

وتفاخرت الصحف الأصولية بإسقاط الحرس الثورى لطائرة درون الأمريكية من طراز جلوبال هوك، ونشرت صحيفة "جوان" المتشددة صورة لطياريين أمريكيين يلتقطون صورة للذكرى مع الطائرة، وكتبت عليها "الآن مع ماذا ستلتقطون صورا تذكارية؟".

فيما اعتبرها استعراض للقوة الإيرانية فى سماء الخليج العربي، بحسب ما كتبت صحيفة "روزان"، ونشرت صحيفة "شروع" صورة للطائرة وكتبت عليها "الصيد الثمين" فى اشارة إلى ثمن هذه الطائرة التى يفوق الـ 180 مليون دولار.



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وكتبت صحيفة "عصر ايرانيان" أن الحرس الثورى أضاع أموال وهيبة الولايات المتحدة باسقاط الطائرة، أما صحيفة كيهان التابع للمرشد الأعلى كتبت "صفعة إيران القوية ضد أمريكا" لكنها ذهبت بعيدا بتهديد بلدان خليجية وقالت "الدور عليها ".