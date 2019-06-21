سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

30 يونيه.. آخر موعد للاشتراك فى التأمين الصحى بنقابة المرشدين السياحيين

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:00 ص
30 يونيه.. آخر موعد للاشتراك فى التأمين الصحى بنقابة المرشدين السياحيين زكريا جمال عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال زكريا جمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، إن آخر موعد للاشتراك فى التأمين الصحى للأعضاء على مستوى الجمهورية هو 30 يونيه الجارى، ولن يتم قبول أى اشتراكات جديدة بعد هذا التاريخ 

وأوضح جمال لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الاشتراك للفئة العمرية من 22 إلى 30 سنة هى 785 جنيها، ومن 31 إلى 45 سنة هى 965 جنيها، ومن 46 إلى 60 سنة هى 1145 جنيها، ومن 61 سنة فيما فوق 1565 جنيها، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تشمل سداد 50 جنيها تأمين ضد الوفاة، و75 جنيها قيمة اشتراك النقابة السنوى. 

 

 

 

 


نقابة المرشدين السياحيين

مشروع العلاج للمرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"المرشدين السياحيين" تدرس زيادة معاشات أعضائها وفق إمكانيات النقابة

الجمعة، 07 يونيو 2019 01:00 ص

نقيب المرشدين السياحيين: النقابة مهتمة بإنهاء تأسيس صندوق الأزمات والكوارث

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 ص

نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة

الخميس، 16 مايو 2019 08:07 م

نقابة المرشدين السياحيين تنتخب هيئة مكتبها.. وناصر الشامى أمينا عاما

الإثنين، 06 مايو 2019 10:34 ص

نقابة المرشدين السياحيين تعلن رسميًا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة