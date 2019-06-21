30 يونيه.. آخر موعد للاشتراك فى التأمين الصحى بنقابة المرشدين السياحيين

قال زكريا جمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، إن آخر موعد للاشتراك فى التأمين الصحى للأعضاء على مستوى الجمهورية هو 30 يونيه الجارى، ولن يتم قبول أى اشتراكات جديدة بعد هذا التاريخ

وأوضح جمال لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الاشتراك للفئة العمرية من 22 إلى 30 سنة هى 785 جنيها، ومن 31 إلى 45 سنة هى 965 جنيها، ومن 46 إلى 60 سنة هى 1145 جنيها، ومن 61 سنة فيما فوق 1565 جنيها، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تشمل سداد 50 جنيها تأمين ضد الوفاة، و75 جنيها قيمة اشتراك النقابة السنوى.