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وزيرة داخلية لبنان تبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب مكافحة غسل الأموال

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:30 م
وزيرة داخلية لبنان تبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب مكافحة غسل الأموال ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

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أجرت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، مباحثات مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد على كومان، تناولت جهود التنسيق العربى المشترك فى شأن عدد من الملفات الأمنية ومكافحة الجرائم على الساحة العربية، خاصة فى ما يتعلق بجريمة غسل الأموال.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب -فى تصريح عقب اللقاء- إن الاجتماع تناول بحث سبل التصدى للجريمة المنظمة، ومكافحة جريمة غسل الأموال، والجهود المبذولة فى مكافحة الجرائم بشكل عام. معربا عن أمله فى نجاح الجهود الأمنية فى لبنان فى كافة المجالات.

كما أجرى كومان مباحثات مع المدير العام لجهاز قوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان، تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون الأمنى العربى المشترك، ومناقشة العديد من الموضوعات الأمنية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم.

 


وزيرة داخلية لبنان

أخبار لبنان

مجلس وزراء الداخلية العرب

مكافحة غسل الأموال

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