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صور.. اليوم العالمى لليوجا حول العالم

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:38 م
صور.. اليوم العالمى لليوجا حول العالم اليوم العالمى لليوجا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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يحتفل العالم، الجمعة، باليوم العالمى لليوجا، حيث يشارك الملايين من البشر فى ممارسة تلك الرياضة على مدار يوم 21 يونيو من كل عام، وتهتم الهند بشكل خاص بممارسة رياضة اليوجا، حيث نشأت على أرضها، وجاء على رأس المشاركين فى دهرادون فى ولاية أوتاراخاند الشمالية بالهيمالايا بالهند، اليوم، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

ورياضة اليوجا هى ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت فى الهند، وكلمة "يوجا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعنى الانضمام أو التوحد، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعى، واليوم تمارس فى أشكال مختلفة فى جميع أنحاء العالم وتواصل نموها فى شعبية.                             

وتعد رياضة اليوجا أحد أكبر الصادرات الثقافية للهند، التى باتت تغزو العالم، حيث يمارسها الملايين حول العالم، واليوجا هى رياضة الجسم والعقل، تمتد لأصول تاريخية قديمة فى الفلسفة الهندية، وتتعدد أنماط اليوجا التى تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية. وقد أصبح لليوجا اليوم شعبية كبيرة كونها تعد شكلاً من أشكال التمارين الجسدية التى تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.

إحياء اليوم العالمى لليوجا فى ميانمار
إحياء اليوم العالمى لليوجا فى ميانمار

 

الهند
الهند

 

اليوجا فى الهند
اليوجا فى الهند

 

اليوجا فى نيبال
اليوجا فى نيبال

 

اليوم العالمى لليوجا فى تايلاند
اليوم العالمى لليوجا فى تايلاند

 

تايلاند (2)
تايلاند (2)

 

تايلاند
تايلاند

 

رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى
رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى

 

مودى يشارك فى إحياء اليوم العالمى لليوجا
مودى يشارك فى إحياء اليوم العالمى لليوجا

 

ناريندا مودى
ناريندا مودى

 

نيبال
نيبال

 


اليوجا

الهند

نيبال

ميانمار

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