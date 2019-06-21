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جونسون وهانت فى الجولة الأخيرة من انتخابات المحافظين لخلافة تيريزا ماى

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:35 ص
جونسون وهانت فى الجولة الأخيرة من انتخابات المحافظين لخلافة تيريزا ماى بوريس جونسون
أ ش أ

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يتواجه وزير الخارجية البريطانى السابق، بوريس جونسون، مع وزير الخارجية الحالى، جيرمى هانت فى الجولة الأخيرة من انتخابات حزب المحافظين، والمقرر إقامتها فى 22 يوليو المقبل، والتى ستقرر من سيخلف تيريزا ماى على رئاسة وزراء بريطانيا.

وأوردت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكترونى أن جونسون وهانت تمكنا من الوصول للجولة الأخيرة بعد أن حصل جونسون على 160 صوتا مقابل 77 لهانت وإقصاء مايكل جوف بحصوله على 75 صوتا من بين 313 عضوا من حزب المحافظين فى البرلمان البريطاني، وذلك فى الجولة قبل الأخيرة من انتخابات الحزب.

ومن المقرر أن يتولى الفائز فى الجولة السادسة والأخيرة من انتخابات حزب المحافظين حزب الأغلبية فى البرلمان البريطانى (المحافظين) وبالتالى تولى منصب رئاسة الوزراء فى بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماى التى أعلنت استقالتها من منصبها الشهر الماضى.

 


انتخابات حزب المحافظين

انتخابات بريطانيا

رئاسة وزراء بريطانيا

البرلمان البريطانى

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