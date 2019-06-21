تعرف على شروط القبول بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

كتب - إسماعيل رفعت

أعلن معهد التمريض بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2019م - 2020 م من الراغبات فى الالتحاق بالمعهد بمصروفات، علمًا بأن الدارسات يحصلن على مزايا كبيرة طوال فترة الدراسة.. وجاءت الشروط والمزايا كالتالى:

1- يتسلمن العمل فور التخرج بمستشفى الدعاة.

2- يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة.

3- تقدم الأوراق بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين.

4- تقدم الأوراق بنادى مصر للبترول بحدائق القبة فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ أمس الخميس.

5- القبول طبقا للأعلى مجموعًا

6- ألا يقل سن المتقدمة عن 15 سنة.

7- ضرورة اجتياز الاختبارات والكشف الطبى وكشف الهيئة.

8- الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الحالى.