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بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمدينة مرسى مطروح

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:50 م
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمدينة مرسى مطروح حادث تصادم - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة ركاب، مساء اليوم، طريق مرسى مطروح - قرية القصر، في نطلق مدينة مرسى مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.
 
استقبل مستشفى مطروح العام، المصابين انس إسماعيل مصطفي " 14 سنة"- من البحيرة- مصاب بكدمة بالصدر واشتباه ما بعد الارتجاج، وعزت أحمد خميس "56 سنة"- من البحيرة - مصاب بجرح بالقدم واشتباه كسر بالكاحل وكدمات وسجحات، ومحمود عزت أحمد "19 سنة" – من البحيرة- مصاب بسجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الكريم عناني محمد "38 سنة"- من مطروح- مصاب  اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد عبد الكريم عناني "14 سنة" مصاب بكدمات وسجحات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج.
 
وتم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين وإجراء الفحوصات اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
 
 
 

 


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