وزارة الهجرة فى نيوزيلندا تنشر صورة لخريطة فلسطين بدون إسرائيل والأخيرة تحتج

كتب أحمد علوى

نشرت وزارة الهجرة النيوزلندية، خريطة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومدينة القدس، وكتب عليها "فلسطين" دون ذكر إسرائيل، وهو ما أثار غضب دولة الاحتلال.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم فإن الوزارة قدمت معلومات حول المهاجرين الفلسطينيين المتوجهين إلى نيوزيلندا، مدينة القدس بأنها العاصمة المختارة لدولة فلسطين، مقرة بارتكاب إسرائيل عمليات القمع الجماعية إبان الانتفاضة الثانية.

وبعث وزير الهجرة النيوزيلندى، يان ليس-جالووى إلى السفير الإسرائيلى لدى بلاده، يتسحاق جيربرج، برسالة أكد فيها أن صحيفة الوقائع التى تضم هذه الخريطة تفتقد إلى الدقة ولا تعكس موقف الحكومة، متعهدا باتخاذ إجراءات فورا لتصحيح الخطأ.