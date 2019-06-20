هبوط بالون طائر بالأقصر بشكل آمن بعد انحرافه لشدة الرياح

كتبت رحاب نبيل

انحراف بالون طائر صباح اليوم الخميس غرب محافظة الأقصر نظرًا لشدة الرياح، مما أدى إلى هبوط البالون بشكل طبيعى وأمن فى منطقة جبلية، وكان على متنه 11 راكبًا .

وقالت وزارة الطيران المدنى، بيان صحفى، إنه فور أبلاغها بهذه الواقعة قامت بالتواصل مع قوات البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك بسرعة، حيث تم الدفع بطائرة للبحث عن البالون، وقد تم تحديد موقعه والعثور عليه بحالة جيدة وهبوطه بشكل طبيعى وآمن، وتم الأطمئنان على جميع الركاب الموجودين على متنه.ِ