نيكى يغلق عند ذروة 6 أسابيع بعد بيان يميل للتيسير من مجلس الاحتياطى

رويترز

أغلق المؤشر نيكى للأسهم اليابانية عند مستوى جديد هو الأعلى فى 6 أسابيع اليوم الخميس بعدما أشار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، لكن ارتفاع الين حد من المكاسب.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.6% إلى 21462.86 نقطة، مواصلا مكاسبه بعد صعوده 1.7% أمس الأربعاء.

وقال مجلس الاحتياطى إنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية محليا وعالميا، مع احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال تاكاشى إيتو خبير أسواق الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "الرسالة التى تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطى الاتحادى تدعم المعنويات والسوق تشعر بارتياح الآن".

غير أنه أضاف أنه بالنسبة لليابان، فإن ارتفاع الين سيحد من الصعود. ويقلص ارتفاع الين من الأرباح التى يحققها المصنعون اليابانيون فى الخارج حين يحولونها إلى البلاد.

وانخفض الدولار 0.6% إلى 107.47 ين، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من يناير. وأبقى بنك اليابان المركزى على السياسة النقدية دون تغيير اليوم الخميس، مثلما كان متوقعا.

ومع تضرر شركات التصدير من ارتفاع الين، جذبت القطاعات الموجهة للاستهلاك المحلي عمليات شراء من المستثمرين. وارتفعت أسهم الشركات العقارية، إذ صعد سهم ميتسوي فودوسان واحدا بالمئة وميتسوبيشي ايستيت 1.5%.

وسجل قطاع السيارات أداء دون السوق، حيث نزل سهم تويوتا موتور 0.5% وهوندا موتور 1.9% ومازدا موتور 1.5%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3%، لينهي اليوم عند 1559.90 نقطة، حيث فاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1259 إلى 767 سهما.