فوائد الخيار يمنع حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم المرتفع

كتبت هند عادل

الخيار من الخضراوات اللذيذه التى يفضلها الصغار والكبار ويحتوى على العديد من الفيتامينات المهمه لصحة الجسم، ونتيجة لموجات الجو الحارة وارتفاع درجات الحراراه الذى تعانى منه البلاد خلال هذه الأيام فقد يكون الخيار وسيلة جيده لمنع الاحساس بالعطش وترطيب الجسم وإمداده بالسوائل التى يحتاجها طوال اليوم، حسبما ذكر موقع" healthbenefitstimes".

القيمة الغذائية للخيار



كوب واحد (104 جرام) من الخيار يوفر 16 سعرة حرارية، 0.68 جرام من البروتين، 0.11 جرام من الدهون، 3.78 جرام من الكربوهيدرات و 0.5 جرام من الألياف الغذائية، وتوفر نفس الكمية 14.25 ٪ من فيتامين K، و 5.38 ٪ من فيتامين B5، و 4.78 ٪ من النحاس، و 3.63 ٪ من الحديد و 3.57 ٪ من الفوسفور.

الفوائد الصحية للخيار

الخيار غني بالمحتوى المائي الذي يساعد على ترطيب الجسم كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، كما انه إنه غني بالمحتوى الغذائي الذي يمنع من مشاكل صحية مختلفة مثل الحموضة والربو والتهاب المفاصل والنقرس والأكزيما.

صحة الجلد



يمتلك الخيار كمية عالية من السيليكا التي تساعد على تطوير الأنسجة الضامة صحية وقوية في الأربطة والغضاريف والأوتار والعضلات والعظام ويوفر التواجد العالي للسيليكا بشرة أكثر إشراقًا وصحه، و يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم، كما أنه يستخدم لعلاج أمراض الجلد المختلفة مثل التورم وحروق الشمس.

منع حصى الكلى والإمساك

يحتوي الخيار على ألياف وماء يمنع من حصى الكلى والإمساك فالاستهلاك اليومي للخيار يزيد من تناول الألياف ويعتبر الخيار أيضًا مصدرًا هاما للبوتاسيوم وفيتامين ج والسيليكا وفيتامين أ والمغنيسيوم.

يحافظ على ضغط الدم



تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف يساعد على خفض ضغط الدم والحفاظ عليه إلى مستويات طبيعية، و تناول النظام الغذائي الغني في هذه المجمعات مع اتباع نظام غذائي مثل عناصر يوميات قليلة الدسم يقلل من ضغط الدم.

منع مرض السكري



يعتبر الهرمون الموجود فى الخيار ضروريًا لإنتاج الأنسولين بواسطة خلايا بيتا، والخيار لديه مؤشر نسبة السكر في الدم صفر ،حيث ترفع الكربوهيدرات من مستوى الجلوكوز لكن الكربوهيدرات في الخيار يمكن أن يهضمها مرضى السكري بسهولة وتناول الخيار يساعد على الحفاظ على مستويات الجلوكوز.

التخلص من سموم الجسم



الخيار يزيل السموم والنفايات من الجسم كما أنه يعالج التهاب المفاصل بفعالية لأنه يزيل حمض اليوريك ويساعد في إفراز البول كما أنه يعزز وظائف الكبد والكلى والمثانة والبنكرياس وهو فعال للسيطرة على مرض السكري وضغط الدم الاستهلاك اليومي من الخيار يساعد في علاج الأكزيما والنقرس.

وإضافة الخيار إلى النظام الغذائي يمنع من مشاكل في المعدة والرئة و يعزز مرونة العضلات وتعزيز الدورة الدموية وتهدئة الأعصاب كما انه غني بالمعادن التي تمنع انقسام الظفر على أصابع القدم والأصابع.