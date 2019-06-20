سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

فوائد الخيار يمنع حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم المرتفع

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد الخيار يمنع حصوات الكلى ويخفض ضغط الدم المرتفع الخيار
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخيار من الخضراوات اللذيذه التى يفضلها الصغار والكبار ويحتوى على العديد من الفيتامينات المهمه لصحة الجسم، ونتيجة لموجات الجو الحارة وارتفاع درجات الحراراه الذى تعانى منه البلاد خلال هذه الأيام فقد يكون الخيار وسيلة جيده لمنع الاحساس بالعطش وترطيب الجسم وإمداده بالسوائل التى يحتاجها طوال اليوم، حسبما ذكر موقع" healthbenefitstimes".

القيمة الغذائية للخيار
 

كوب واحد (104 جرام) من الخيار يوفر 16 سعرة حرارية، 0.68 جرام من البروتين، 0.11 جرام من الدهون، 3.78 جرام من الكربوهيدرات و 0.5 جرام من الألياف الغذائية، وتوفر نفس الكمية 14.25 ٪ من فيتامين K، و 5.38 ٪ من فيتامين B5، و 4.78 ٪ من النحاس، و 3.63 ٪ من الحديد و 3.57 ٪ من الفوسفور.

الفوائد الصحية للخيار

 

فوائد-الخيار-1-e1483016604572

 

الخيار غني بالمحتوى المائي الذي يساعد على ترطيب الجسم كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، كما انه  إنه غني بالمحتوى الغذائي الذي يمنع من مشاكل صحية مختلفة مثل الحموضة والربو والتهاب المفاصل والنقرس والأكزيما.

صحة الجلد
 

يمتلك الخيار كمية عالية من السيليكا التي تساعد على تطوير الأنسجة الضامة صحية وقوية في الأربطة والغضاريف والأوتار والعضلات والعظام ويوفر التواجد العالي للسيليكا بشرة أكثر إشراقًا وصحه، و يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم، كما أنه يستخدم لعلاج أمراض الجلد المختلفة مثل التورم وحروق الشمس.

منع حصى الكلى والإمساك

 

أضرار_الخيار

 

يحتوي الخيار على ألياف وماء يمنع من حصى الكلى والإمساك فالاستهلاك اليومي للخيار يزيد من تناول الألياف ويعتبر الخيار أيضًا مصدرًا هاما للبوتاسيوم وفيتامين ج والسيليكا وفيتامين أ والمغنيسيوم.

يحافظ على ضغط الدم
 

تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف يساعد على خفض ضغط الدم والحفاظ عليه إلى مستويات طبيعية، و تناول النظام الغذائي الغني في هذه المجمعات مع اتباع نظام غذائي مثل عناصر يوميات قليلة الدسم يقلل من ضغط الدم.

منع مرض السكري
 

يعتبر الهرمون الموجود فى الخيار ضروريًا لإنتاج الأنسولين بواسطة خلايا بيتا، والخيار لديه مؤشر نسبة السكر في الدم صفر ،حيث ترفع الكربوهيدرات من مستوى الجلوكوز لكن الكربوهيدرات في الخيار يمكن أن يهضمها مرضى السكري بسهولة وتناول الخيار يساعد على الحفاظ على مستويات الجلوكوز.

 

التخلص من سموم الجسم
 

الخيار يزيل السموم والنفايات من الجسم كما أنه يعالج التهاب المفاصل بفعالية لأنه يزيل حمض اليوريك ويساعد في إفراز البول كما أنه يعزز وظائف الكبد والكلى والمثانة والبنكرياس وهو فعال للسيطرة على مرض السكري وضغط الدم الاستهلاك اليومي من الخيار يساعد في علاج الأكزيما والنقرس.

وإضافة الخيار إلى النظام الغذائي يمنع من مشاكل في المعدة والرئة و يعزز مرونة العضلات وتعزيز الدورة الدموية وتهدئة الأعصاب كما انه غني بالمعادن التي تمنع انقسام الظفر على أصابع القدم والأصابع.

 


الخيار

فوائد الخيار

فوائد الخيار الصحيه

الخيار وفوائده للجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة