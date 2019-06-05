سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

فوائد الخيار الحد من مشاكل القلب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد الخيار الحد من مشاكل القلب
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخيار يعد من أشهى انواع الخضراوات التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كالألياف ومضادات الأكسدة المهمة للجسم، وفيتامين "أ"، والعديد من العناصر والمعادن الأخرى، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأبرز الفوائد التى تعم على جسم الإنسان بعد تناوله للخيار، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

فوائد الخيار

- تناول الخيار يعد من الأشياء الجيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القلب، كانسداد الشرايين أو الجلطات أو ما شابه ذلك.

- الخيار يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالبوتاسيوم والمغنسيوم، ويعمل علي الحد من الإصابة بضعف في الجهاز المناعي، بل يزيد منه.

- يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من ارتفاعه، فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذى يساهم فى تنظيم نسبة الضغط بالدم.

- يحسن الجهاز العصبى فى الجسم، ويقلل فرص الإصابة بأى مشاكل صحية به.

- نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة فى التخلص من الوزن الزائد، والحد من التعرض لزيادة الوزن.

- يعد من الأطعمة الجيدة التى تعمل على تخلصك من السموم المتراكمة داخل الجسم، ويحافظ على صحة الجسم بشكل قوي وجيد.

- يعد من الأطعمة المدرة للبول، لذا الأشخاص الذين يعانون من أي مشكلة في البول يمكنهم تناوله للحد من هذا الأمر.

- يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة التى تحافظ على نضارة البشرة، وتحد من تعرضها لأي مشاكل أو ظهور علامات تقدم العمر بها.

- من الأطعمة التى تحمى الجسم من الإصابة بالجفاف، لأنه غنى بنسبة عالية عالية من الماء.


الخيار

فوائد الخيار

اهمية فوائد الخيار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة