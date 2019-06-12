صحتك فى وصفة..الخيار والجزر والصبار لعلاج الصدفية

كتبت فاطمة خليل

الصدفية مرض جلدي مزمن يصعب علاجه وعادة ما يزداد مع تقدم العمر، كما أن هناك عوامل تسبب تزايد الحالة مثل بعض الأطعمة ، أو الإجهاد ، أو التغير المفاجئ في الطقس، من خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة طبيعية لعلاج الصدفية باستخدام الخيار والجزر والصبار بحسب موقعstep to health . اعراض الصدفية التهاب جلدي. التهاب جلدي.

تقشير.

احمرار.

في معظم الحالات الشديدة هناك أيضا ألم.

المناطق الأكثر شيوعًا التي تظهر فيها أعراض الصدفية هي الظهر وفروة الرأس والأطراف، ومع ذلك ، هناك أيضًا حالات تنتشر في الأعضاء التناسلية أو الإبط أو حتى تحت الأظافر.

أولا وصفة الجزر والخيار لعلاج الصدفية

الجزر غني بمضادات الأكسدة ومفيد جدًا لجميع أنواع مشاكل البشرة. المكونات 2 ثمرة جزر.

١ ثمرة خيار.

الطريقة:

-اخلط المكونات جيدا وتوضع على المناطق المتضررة.

-اتركه لمدة 20 دقيقة ثم تتم إزالته.

ثانيا الصبار أو الألوفيرا

يحتوى الصبار على خصائص ترطيب مذهلة ، والتي سوف تساعدنا على تجديد وتقليل حكة الجلد ويمكن دهنه على الجلد مباشرة أو استخدامه كعصير كالتالى.

المكونات

ورقة صبار

3 أكواب من الماء (750 مل)

الطريقة

ضع المكونات مباشرة في الخلاط ، وعالجها ، وقلبها قبل تناولها.

اشربه 3 مرات في اليوم ، حتى تلاحظ تحسنًا.