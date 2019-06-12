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صحتك فى وصفة..الخيار والجزر والصبار لعلاج الصدفية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة..الخيار والجزر والصبار لعلاج الصدفية الصدفية
كتبت فاطمة خليل

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الصدفية مرض جلدي مزمن يصعب علاجه وعادة ما يزداد مع تقدم العمر، كما أن هناك عوامل تسبب تزايد الحالة مثل بعض الأطعمة ، أو الإجهاد ، أو التغير المفاجئ في الطقس، من خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة طبيعية لعلاج الصدفية باستخدام الخيار والجزر والصبار بحسب موقعstep to health .

اعراض الصدفية

التهاب جلدي.
تقشير.
احمرار.
في معظم الحالات الشديدة هناك أيضا ألم.
المناطق الأكثر شيوعًا التي تظهر فيها أعراض الصدفية هي الظهر وفروة الرأس والأطراف، ومع ذلك ، هناك أيضًا حالات تنتشر في الأعضاء التناسلية أو الإبط أو حتى تحت الأظافر.
أولا وصفة الجزر والخيار لعلاج الصدفية
الجزر غني بمضادات الأكسدة ومفيد جدًا لجميع أنواع مشاكل البشرة.

المكونات

2 ثمرة جزر.
١ ثمرة خيار. 
الطريقة:
-اخلط المكونات جيدا وتوضع على المناطق المتضررة.
-اتركه لمدة 20 دقيقة ثم تتم إزالته.
ثانيا الصبار أو الألوفيرا 
يحتوى الصبار على خصائص ترطيب مذهلة ، والتي سوف تساعدنا على تجديد  وتقليل حكة الجلد ويمكن دهنه على الجلد مباشرة أو استخدامه كعصير كالتالى.
المكونات
ورقة صبار
3 أكواب من الماء (750 مل)
الطريقة
ضع المكونات مباشرة في الخلاط ، وعالجها ، وقلبها قبل تناولها.
اشربه 3 مرات في اليوم ، حتى تلاحظ تحسنًا.

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