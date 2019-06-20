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صور.. متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان فى العاصمة الجورجية تبليسى

الخميس، 20 يونيو 2019 09:54 م
صور.. متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى البرلمان فى العاصمة الجورجية تبليسى جانب من المظاهرات
كتب محمد جمال

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حاول المحتجون فى العاصمة الجورية تبليسى اقتحام مبنى البرلمان اليوم الخميس، احتجاجا على زيارة وفد روسى للبلاد وشارك فى محاولة اقتحام البرلمان آلاف الأشخاص، ويحاول أفراد الشرطة منع المحتجين من دخول المبنى، فيما رشقهم المتظاهرون بالحجارة وزجاجات فارغة ،وهاجم متطرفون جورجيون، عضو مجلس الدوما الروسي سيرجي جافريلوف، خلال وجوده فى عاصمة جورجيا تبليسى.

وذكرت وكالة "أنباء – جورجيا"، أن جافريلوف ترأس الوفد الروسي، إلى جلسة الجمعية البرلمانية المشتركة، التي عقدت في 20 يونيو في تبليسي.

اشتباكات

اشتباكات
 

وقالت إن جافريلوف، جلس في مقعد رئيس برلمان جورجيا، بعد افتتاح الجلسة، ما أثار امتعاض نواب البرلمان الجورجي من الحزبين المعارضين، " جورجيا الأوروبية" و"الحركة الوطنية الموحدة"، الذين غادروا القاعة احتجاجا على ذلك وهو ما تسبب برفع الجلسة.

بعد ذلك، عاد الوفد الروسي إلى الفندق في وسط تبليسي. وعند مدخل المبنى، تجمعت حشود طالبت جافريلوف بالاعتذار علانية عن فعلته ومغادرة البلاد على الفور. وحاول بعض المتظاهرين الدخول إلى المبنى وطلبوا مقابلة البرلماني الروسي بشكل شخصي.

ووصف وزير الداخلية الجورجى جيورجى جاخاريا الأحداث فى تبليسى بـ "مأساة" و"اعتداء على المؤسسات الحكومية"، داعيا المتظاهرين للانسحاب.

كما أكد الوزير استعداده لتقديم استقالته ،وقد وصل رئيس الوزراء الجورجى ماموكا باختادزه إلى المكان.

 

 
تظاهرات فى جورجيا
تظاهرات فى جورجيا

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قوات الأمن
قوات الأمن

 

محاولات لاقتحام البرلمان
محاولات لاقتحام البرلمان

 

مئات المتظاهرين
مئات المتظاهرين

 


جورجيا

روسيا

احتجاجات

تظاهرات

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