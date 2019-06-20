اعرف جسمك.. ماذا يحدث في الأمعاء الدقيقة بالجهاز الهضمى

كتبت إيناس البنا

الوظيفة الأساسية للأمعاء الدقيقة هي الهضم وامتصاص المواد الغذائية، ويحدث حوالي 90% من هضم الطعام وامتصاصه في الأمعاء الدقيقة، بينما يحدث الباقي في الأمعاء الغليظة.

تتكون الأمعاء الدقيقة وفقًا لتقرير موقع "scienceshorts" من عدة أجزاء تسمى الاثني عشر، حيث يتم مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ثم يقوم البنكرياس بإفراز العصارات الهضمية في الاثنى عشر، والتى تسبب انهيار معظم المواد في الأمعاء الدقيقة، ثم تطلق المرارة الصفراء في الاثنى عشر كذلك وهي ضرورية لكسر الدهون.



الامعاء الدقيقة

يتم ينتقل الطعام إلى أسفل الأمعاء عن طريق التمعج، الذى يتكون من تقلصات إيقاعية تؤدي إلى ضغط الطعام أسفل الجهاز الهضمى، ثم تجهز الألياف المجهرية الصغيرة جدران الأمعاء الدقيقة التي تسمى الميكروفيلي.

الأمعاء الدقيقة مهمة أيضًا في أداء الجهاز المناعي، حيث تسهم بكتيريا البروبيوتيك التي تنمو داخل الأمعاء الدقيقة في تعزيز الجهاز المناعي، ويبلغ طول الأمعاء الدقيقة عند البشر حوالي 5 أمتار، وتنتقل المواد التي لا يمكن هضمها من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة.