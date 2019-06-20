ألم المفاصل مش دايما بسيط.. ممكن يكون من أعراض مرض بهجت

كتبت فاطمة خليل

ألم المفاصل وتورمها من الآلام الشائعة لدى كثير من الناس، ولكن عند اقترانها بأعراض أخرى مثل: التقرحات والطفح الجلدى قد تكون من أعراض متلازمة "بهجت"، وفقاً لما ذكره موقع arthritis.



مرض بهجت

ما هى متلازمة بهجت؟

مرض بهجت هو اضطراب نادر يسبب أعراضًا غير مرتبطة ببعضها في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك تقرحات الفم، القرح التناسلية، التهاب العين، الطفح الجلدي.

وهو من اضطرابات المناعة الذاتية، التى ينقلب فيها الجهاز المناعي على الجسم لأسباب غير معروفة، وفي مرض بهجت، فإن موقع الهجوم هو الأوعية الدموية.

أسباب مرض بهجت

تنجم معظم أعراض بهجت عن التهاب الأوعية الدموية، وسبب الالتهاب غير مفهوم، لكن بعض الجينات قد تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فالأشخاص الذين يرثون هذه الجينات، قد يتسبب الاتصال مع البكتيريا أو الفيروسات أو عوامل أخرى في البيئة في مهاجمة الجهاز المناعي للأوعية الدموية، وهو ليس من الأمراض المعدية.



التهاب العين من اعراض مرض بهجت

أعراض مرض بهجت



تختلف أعراض مرض بهجت من شخص لآخر، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

تقرحات الفم، تقرحات الأعضاء التناسلية، تقرحات الجلد ، التهاب العين، ألم المفاصل وتورمها.

لدى بعض الأشخاص أعراض خفيفة فقط ، بينما يكون للآخرين تأثيرات أقل شيوعًا ولكنها أكثر خطورة، بما في ذلك التهاب الدماغ والحبل الشوكي ، جلطات الدم ، التهاب الجهاز الهضمي والعمى.



تقرحات الفم من اعراض مرض بهجت

علاج مرض بهجت



الهدف من علاج بهجت هو تخفيف الألم ومنع المضاعفات من خلال أدوية مسكنة للألم وكريمات علاجية للتخلص من الالتهابات الجلدية والتقرحات.