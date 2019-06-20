سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 11:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ألم المفاصل مش دايما بسيط.. ممكن يكون من أعراض مرض بهجت

الخميس، 20 يونيو 2019 10:00 م
ألم المفاصل مش دايما بسيط.. ممكن يكون من أعراض مرض بهجت ألم المفاصل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألم المفاصل وتورمها من الآلام الشائعة لدى كثير من الناس، ولكن عند اقترانها بأعراض أخرى مثل: التقرحات والطفح الجلدى قد تكون من أعراض متلازمة "بهجت"، وفقاً لما ذكره موقع arthritis.

مرض بهجت
مرض بهجت

    ما هى متلازمة بهجت؟

مرض بهجت هو اضطراب نادر يسبب أعراضًا غير مرتبطة ببعضها في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك تقرحات الفم، القرح التناسلية، التهاب العين، الطفح الجلدي.

وهو من اضطرابات المناعة الذاتية، التى ينقلب فيها الجهاز المناعي على الجسم لأسباب غير معروفة، وفي مرض بهجت، فإن موقع الهجوم هو الأوعية الدموية.

أسباب مرض بهجت

تنجم معظم أعراض بهجت عن التهاب الأوعية الدموية،  وسبب الالتهاب غير مفهوم، لكن بعض الجينات قد تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فالأشخاص الذين يرثون هذه الجينات، قد يتسبب الاتصال مع البكتيريا أو الفيروسات أو عوامل أخرى في البيئة في مهاجمة الجهاز المناعي للأوعية الدموية، وهو ليس من الأمراض المعدية.

التهاب العين من اعراض مرض بهجت
التهاب العين من اعراض مرض بهجت

أعراض مرض بهجت
 

تختلف أعراض مرض بهجت من شخص لآخر، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

 تقرحات الفم، تقرحات الأعضاء التناسلية، تقرحات الجلد ، التهاب العين، ألم المفاصل وتورمها.

لدى بعض الأشخاص أعراض خفيفة فقط ، بينما يكون للآخرين تأثيرات أقل شيوعًا ولكنها أكثر خطورة، بما في ذلك التهاب الدماغ والحبل الشوكي ، جلطات الدم ، التهاب الجهاز الهضمي والعمى.

تقرحات الفم من اعراض مرض بهجت
تقرحات الفم من اعراض مرض بهجت

 علاج مرض بهجت
 

الهدف من علاج بهجت هو تخفيف الألم ومنع المضاعفات من خلال أدوية مسكنة للألم وكريمات علاجية للتخلص من الالتهابات الجلدية والتقرحات.


امراض نادرة

مرض بهجت

امراض المناعة

امراض المناعة الذاتية

اعراض متلازمة بهجت

امراض الأوعية الدموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة