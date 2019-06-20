أعراض متلازمة الدورة الشهرية قبل أسبوع من بدء الحيض

كتبت فاطمة خليل

تمر كل امرأة بمجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التى تحدث لها قرب موعد الدورة الشهرية أو فترة الحيض، وتختلف هذه الأعراض من امرأة لأخرى، وتحدث هذه الأعراض قبل أسبوع من بدء الدورة الشهرية وتستمر بعد 5 أيام من الدورة الشهرية، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض متلازمة الدورة الشهرية التى يجب أن تعرفها كل امرأة، بحسب موقع Better health.



متلازمة الحيض

أعراض متلازمة الدورة الشهرية

- انتفاخ البطن واحتباس السوائل.

- ظهور حب الشباب.

- القلق والتوتر.

- الاكتئاب وانخفاض الحالة المزاجية، والتى قد تشمل الأفكار الانتحارية.

- صعوبة فى التركيز.

- اضطرابات الجهاز الهضمى، بما فى ذلك الإمساك والإسهال.

- انخفاض احترام الذات وقلة الثقة بالنفس.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

- زيادة مشاعر الوحدة.

- الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

- الصداع.

- الهبات الساخنة أو التعرق الغزير.

- زيادة الشهية.

- زيادة الحساسية للأصوات والضوء واللمس.

- التهيج ونوبات الغضب.

- تقلب المزاج والبكاء.

- تغير النوم، بما فى ذلك الأرق أو النعاس المفرط.