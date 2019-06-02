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"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة

الأحد، 02 يونيو 2019 04:30 ص
"100 مليون صحة": تناول الخضروات والفاكهة يمنع الأمراض ويقوى المناعة غذاء صحى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت مبادرة 100 مليون صحة ضرورة تناول الطعام الصحى مثل الخضروات والفواكه، والبعد عن تناول الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة، حيث تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالأمراض البكتيرية وتقوى المناعة .
 
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، أنه ينبغى أن يدرك الكثيرين منا أن اختيارات الاعتماد على الأكل الصحى تفرق بشكل كبير فى الحفاظ على الصحة العامة.
 
 
وكانت مبادرة 100 مليون صحة أكدت أنه يجب البعد عن تناول اللحوم المصنعة لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين والاعتماد على اللحوم الحية والأسماك .
 

١٠٠ مليون صحة

المناعة

الاكل الصحى

اللحوم المصنعة

اليوم السابع بلس

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