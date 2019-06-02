سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح فصول للطاقة الشمسية والخدمات الفندقية وتصنيع التمور بتعليم الوادى الجديد

الأحد، 02 يونيو 2019 01:03 ص
فتح فصول للطاقة الشمسية والخدمات الفندقية وتصنيع التمور بتعليم الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد مساء السبت، على فتح فصول جديدة تضم تخصصات لأول مرة بقطاع التعليم الفنى بالمحافظة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، أن قرار التصديق تضمن  فتح فصل بمدارس التعليم الصناعى تخصص ( الطاقة المتجددة )، فتح فصل للتعليم المزدوج ( فندقى ) ملحق على مدارس التعليم التجاري، فتح فصل ملحق ( فنى إنتاج وتصنيع التمور ) لمدرسة موط الثانوية الزراعية.

أضاف التداوي، أن القرار تضمن فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال من الأحد 2 / 6  وحتى 4 / 7 / 2019 م وفق القواعد واللوائح المنظمة، فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائى , وبدء التسجيل الإلكترونى من 1 / 6  وحتى 30 / 6 / 2019 م، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لبدء الدراسة العام القادم / 2019 / 2020 م .

 

 


التربيه والتعليم بالوادى الجديد

فصول تعليمية للطاقه الشمسية

تعليم فندقي

رياض الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

لمس أكتاف الحلقة 27.. ياسر جلال يقرر العمل مع الشرطة ضد فتحى عبد الوهاب

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

صور.. لأول مرة توزيع جزء عم بلغة الإشارة لطلاب مدرسة الأمل للصم فى الخارجة

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. ابتعد عن المشاحنات

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. حافظ على سلامك النفسى

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم الأحد 2/6/2019 برج الدلو على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. عبر عن مكنونات قلبك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد ليفربول فى نهائي دوري أبطال أوروبا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الشرقية.. برقم الجلوس

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

أخيرًا.. ليفربول يعتلى عرش دورى أبطال أوروبا ومحمد صلاح يدخل التاريخ

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

البرق يضىء سماء مكة وأمطار رعدية وشلالات المياه تتدفق من جبالها.. فيديو

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر فى سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

أثقل ضيف فى الدنيا.. تمساح يقتحم منزل فى فلوريدا والشرطة تقبض عليه.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة