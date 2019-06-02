فتح فصول للطاقة الشمسية والخدمات الفندقية وتصنيع التمور بتعليم الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد مساء السبت، على فتح فصول جديدة تضم تخصصات لأول مرة بقطاع التعليم الفنى بالمحافظة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، أن قرار التصديق تضمن فتح فصل بمدارس التعليم الصناعى تخصص ( الطاقة المتجددة )، فتح فصل للتعليم المزدوج ( فندقى ) ملحق على مدارس التعليم التجاري، فتح فصل ملحق ( فنى إنتاج وتصنيع التمور ) لمدرسة موط الثانوية الزراعية.

أضاف التداوي، أن القرار تضمن فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال من الأحد 2 / 6 وحتى 4 / 7 / 2019 م وفق القواعد واللوائح المنظمة، فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائى , وبدء التسجيل الإلكترونى من 1 / 6 وحتى 30 / 6 / 2019 م، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لبدء الدراسة العام القادم / 2019 / 2020 م .