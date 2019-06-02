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"البنتاجون": استراتيجية واشنطن فى شرق آسيا سلمية

الأحد، 02 يونيو 2019 11:00 م
"البنتاجون": استراتيجية واشنطن فى شرق آسيا سلمية عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أكدت المتحدثة باسم البنتاجون كانديس تريتش، أن استراتيجية واشنطن فى شرق آسيا سلمية وأنه لا يمكن القبول بأى سياسات أو خطوات تهدد مصالح الدول المستقلة فى المنطقة، جاء ذلك ردًا على تصريحات عدد من المسئولين الصينيين بشأن الأوضاع فى منطقة شرق آسيا.

وقالت تريتش - فى تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الليلة - إن الولايات المتحدة تؤكد أن لديها مصالح حيوية فى الحفاظ على النظام الدولي، بما فيه قيام تايوان ديمقراطية ومزدهرة.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان التقى نظيره الصينى ويى فينجى على هامش منتدى "شانجريللا" للحوار الدولى فى سنغافورة، حيث زوده بكتاب يتضمن صورا فوتوغرافية تظهر قيام سفن كوريا شمالية بتهريب النفط، الأمر الذى يعد خرقا للعقوبات الدولية.

وكان وزير الدفاع الصينى قد قال الأحد إن الصين لن تتخلى عن خيار اللجوء إلى القوة فى عملية إعادة التوحيد مع تايوان، مشيرا إلى أن أى سوء تقدير محتمل لحزم الصين سيكون "خطيرا جدا".

 


البنتاجون

استراتيجية واشنطن

شرق آسيا سلمية

أخبار أمريكا

أمريكا

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