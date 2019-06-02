استطلاع: غالبية الروس يوافقون على الأداء الوظيفى للرئيس بوتين

موسكو /أ ش أ/

أفاد مركز ليفادا الروسى، بأن ثلثى المواطنين الروس بنسبة (66%) أعربوا عن رضائهم على الأداء الوظيفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بينما أبدى 32% عدم رضاهم عنه.

وفقًا لبيانات المركز التى حصلت وكالة انترفاكس الروسية، على نسخة منها، يتمتع بوتين منذ عام 2000 بأعلى نسبة قبول للأداء الوظيفى بنسبة 81% فى مايو 2017، وكان معدل الموافقة على أدائه عند أدنى مستوى له وهو 64% فى يناير وفبراير 2019.

كما أعرب 33% من المستطلعين عن رضاهم على أداء رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف، فى حين أن 65% من المستطلعين يشعرون بالاستياء من أدائه الوظيفي. ويحظى ميدفيديف بالثقة من قبل 7.6% وغير موثوق به من قبل 23.4 % من المستطلعين.

وقال 38% من المستطلعين إنهم يوافقون على أداء مجلس الدوما، بينما لا يوافق 59% على أداء البرلمان. وأشار 49% إلى أن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح، بينما أبدى 40% آخرين وجهة النظر المعاكسة.

أجرى مسح على عينة تمثيلية من السكان الروس تبلغ حوالى 1600 شخص أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر فى 137 موقعًا فى 50 منطقة روسية فى الفترة من 24 إلى 29 مايو.