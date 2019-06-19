5 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بخلية "طلاب داعش" الإرهابية

كتب ــ إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، والتى تنظر محاكمة المتهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد فى القضية المعروفة بـ"خلية طلاب داعش"، من تسطير كلمة النهاية بعد حجز القضية لجلسة 23 يوليو المقبل للحكم، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالدعوى منها ...

1 ـ الرقم "29"، ويشير لرقم دائرة جنايات الجيزة التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد.

2 ـ الرقم "15"، ويشير لعدد المتهمين بالدعوى.

3 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

4 ـ الرقم "4"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين فى القضية.

5 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد الجلسات التى عقدتها المحكمة فى الدعوى.

وجهت النيابة للمتهمين بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.