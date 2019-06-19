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كيما: 61.7% مساهمة البنوك فى تنفيذ مشروع التطوير بتكلفة 11.6 مليار جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:23 م
كيما: 61.7% مساهمة البنوك فى تنفيذ مشروع التطوير بتكلفة 11.6 مليار جنيه مشروع كيما 2
كتب عبد الحليم سالم

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بدأ وفد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية زيارة تفقدية لأكبر مشروع كيماويات فى الشرق الأوسط" كيما 2" فى محافظة أسوان والمخصص لإنتاج الأمونيا واليوريا، حيث استقبله صباح اليوم عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية.

وقال عيد الحوت لـ"اليوم السابع" أن الوفد تفقد وحدات المشروع واطمأن على سير العمل، وعلى بدء إنتاج الأمونيا، مشيرا إلى أن إنتاج اليوريا التجريبى سيبدأ الأسبوع المقبل، موضحا أن تكلفة مشروع كيما 2، بلغت نحو 11.6 مليار جنيه، منها 61.7 % تمويلات بنكية و38.7% تمويلات من القابضة.

وقال إن مصنع الأمونيا سينتج نحو 1220 طن يوميا، فيما سينتج مصنع اليوريا نحو 1570 طن يوريا يوميا، بإجمالى 570 ألف طن سنويا.

 


كيما 2

مشروع كيما 2

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

عيد الحوت

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