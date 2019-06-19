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عشان تخس صح.. مؤشرات يجب اتباعها من أجل التمثيل الغذائي الصحى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:30 ص
عشان تخس صح.. مؤشرات يجب اتباعها من أجل التمثيل الغذائي الصحى فقدان الوزن بالنظام الصحى للطعام
كتبت إيناس البنا

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لكى تحصل على جسمك صحى بوزن مثالي صحي فى نفس الوقت يجب أن تكون على دراية بنوعيات الأكل الذى تتناوله.وفقا لتقرير موقع " medicinenet

فالنظام الأمثل كما جاء بالتقرير هو نظام منخفض الكربوهيدرات "  يقلل السكريات والنشويات، ويستبدل بالأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية.ارشادات الصحة الغذائية

ارشادات الصحة الغذائية

 

ووفقا لتقرير الموقع يجب عليك الحد من الأطعمة التالية:
 

- السكر: السكر المضاف هو إدمان ، وسبب رئيسي للأمراض مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- الحبوب: تجنب الحبوب إذا كنت بحاجة إلى فقدان الوزن، بما فى ذلك الخبز والمكرونة. حبوب الجلوتين (القمح ، الشعير ) ،الحبوب الصحية مثل الأرز والشوفان جيدة إذا كنت لا تحتاج إلى فقدان الوزن.

- زيوت البذور والخضراوات: زيت فول الصويا وزيت الذرة وبعض الأنواع الأخرى، هي الدهون المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 6  التى تشكل ضرر على الصحة.

- الدهون غير المشبعة: وهى الدهون المعدلة كيميائيا والتي تعتبر ضارة بالصحة، والتى توجد في بعض الأطعمة المصنعة .

- المحليات الصناعية: على الرغم من كونها خالية من السعرات الحرارية ، إلا أن الدراسات القائمة على الملاحظة تظهر وجود علاقة مع السمنة والأمراض.

- منتجات قليلة الدسم": معظم هذه "الأطعمة الصحية" ليست صحية على الإطلاق، حيث تميل إلى أن تتم معالجتها بشكل كبير وتحميلها مع السكر أو المحليات الاصطناعية.

 


فقدان الوزن

النظام الصحى للطعام

دهون مشبعة

دهون صحية

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