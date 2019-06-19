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شاهد.. رش المواشى ضد الطفيليات الخارجية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالأقصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:00 ص
شاهد.. رش المواشى ضد الطفيليات الخارجية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالأقصر رش المواشى ضد الطفيليات الخارجية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور عاطف أحمد علي مدير الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أن المديرية بدأت تنظيم قوافل بيطرية للرش الجماعي بمدن وقرى المحافظة للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، حفاظاً على الثروة الحيوانية من أبقار وماعز وجاموس وضأن.

وأضاف مدير الطب البيطري بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن القوافل تتجه للوحدات البيطرية بكل قرية من القرى، لاستقبال الماشية، إضافة إلى التوجه للحظائر وللمنازل وأماكن تجمع الماشية للرش الجماعى، مؤكداً أن القوافل مستمرة فى عملها خلال الشهر الجاري .

ويقول الدكتور محمد الرشيدي مدير الإدارة البيطرية بإسنا، أنه تم إطلاق فعاليات حملة رش وتجريع المواشي بقري المدينة، وأصدر تعليماته للوحدات البيطرية البالغ عددها 10 وحدات، للقيام بتشكيل لجان لرش وتجريع المواشى حيث تضم كل لجنة طبيب وعامل وسيارة محملة بموتور الرش، وذلك لمكافحة الطفيليات الخارجية للذباب والناموس والقراد ومقاومة الأمراض الجلدية مثل الفطريات والجرب.

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بيطري-بالأقصر-تنطلق-في-رش-المواشي-بالقري-ضد-الطفيليات-الخارجية--(2)
 

 

بيطري-بالأقصر-تنطلق-في-رش-المواشي-بالقري-ضد-الطفيليات-الخارجية--(3)
 

 

بيطري-بالأقصر-تنطلق-في-رش-المواشي-بالقري-ضد-الطفيليات-الخارجية--(4)
 

 

بيطري-بالأقصر-تنطلق-في-رش-المواشي-بالقري-ضد-الطفيليات-الخارجية--(5)
 

 


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الطب البيطري بالاقصر

حماية المواشي من الطفيليات

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