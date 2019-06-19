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تناول الزبادى مرتين فى الأسبوع يخفض خطر نمو سرطان الأمعاء لدى الرجال بنسبة 20٪

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:33 م
تناول الزبادى مرتين فى الأسبوع يخفض خطر نمو سرطان الأمعاء لدى الرجال بنسبة 20٪ الزبادى
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة جديدة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادى في الأسبوع قد يساعد في حماية الرجال من النمو الذي يؤدي إلى سرطان الأمعاء.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن كوبين من الزبادي كان لديهم خطر أقل بنسبة 20% تقريبًا للإصابة بالأورام الغدية "الأورام التى تتحول إلى سرطانية فى الأمعاء"، من الرجال الذين لم يتناولوا الزبادي.

وقال الفريق ، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ، ميسوري ، إن النتائج تدعم الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن تناول اللبن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق تغيير كل من نوع وحجم البكتيريا في الأمعاء.

ومن المعروف أن الأورام الحميدة هي نمو غير طبيعي يتشكل في بطانة القولون أو المستقيم، فهي تتحول إلى سرطانية، مما يعني أنها إذا تُركت دون علاج - فقد تصبح خبيثة.

بالنسبة للدراسة ، التي نشرت في مجلة Gut ، نظر الفريق في النظم الغذائية للأورام الحميدة وتطورها بين أكثر من 32600 رجل من دراسة متابعة المهنيين الصحيين وأكثر من 55700 امرأة من دراسة صحة الممرضات.

وخضع جميع المشاركين للتنظير الداخلي للأمعاء بين عامي 1986 و 2012 ، وقدموا تقارير عن وجباتهم الغذائية كل أربع سنوات ، بما في ذلك مقدار الزبادي الذي يتناولونه.

على مدار فترة الدراسة التي استمرت 26 عامًا ، تم تطوير حوالي 5800 أورام في الرجال وحوالي 8100 في النساء.

كان الرجال الذين يتناولون حصتين أو أكثر من اللبن الزبادى في الأسبوع أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام وراثية تقليدية مقارنة بالرجال الذين لم يتناولوه.

لم يجد الباحثون أي صلة بين تناول الزبادي وتطور الورم الحميد عندما يتعلق الأمر بالنساء.

 

 


الزبادى

فوائد الزبادى

أضرار الزبادى

سرطان الامعاء

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