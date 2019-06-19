"تموين الشرقية" يحيل تاجرين تموينيين وأمين عهدة جمعية استهلاكية للنيابة

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية ، محاضر ضد تاجرين تموينيين وأمين عهدة جمعية استهلاكية بالزقازيق وأبو حماد، لتلاعبهما بالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء و21 مخالفة أخرى بالمخايز .

وشن قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع حملة تفتيشية على المخابز البلدية والتجار التموينيين بالزقازيق أسفرت عن محضر برقم 912 ج ادط ضد تاجر تموينى ثان الزقازيق لتجميع سلع تموينية 348 زجاجة زيت 1 لتر تموينى و140 ك سكر مكيس و27 ك أرز تموينى بغرض بيعها فى السوق السوداء، محضر برقم 913 ج ادط ثان الزقازيق ضد أمين عهدة جمعية تعاونية استهلاكية لتصرف فى سلع تموينية بمقدار25 ألف جنيه وبيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير عدد 16 تقريرا لمخابز مخالفة عبارة ناقص وزن 9 مخالفات و4 توقف عن الإنتاج وعدم إعلان وعدم نظافة أدوات العجين.

وتوجهت الحملة إلى مركز أبو حماد وتم التفتيش على التجار التموينيين والمحال التجارية والمخابز أسفرت عن تحرير محضر رقم 11731جنح ابو حماد ضد تاجرة تموينية لتجميع سلع تموينية 190زجاجة زيت و192 ك سكر تموينى، محضر 11732 جنح أبو حماد ضد صاحب سيارة ع س ا 8491 لحيازته بغرض البيع 860 كيس ملح مجهول المصدر، محضر 11730 ضد القائم بإدارة محل لبيع النقاوة والمبيدات لعدم الإعلان عن الأسعار محضر 914 ج ثان ضد صاحبة مخزن ومحل لبيع الأعلاف لحيازتها 5 شيكارة نخالة خشنة مجهولة المصدر كما تم تحرير عدد 5 مخالفات لمخابز لوجود نقص وزن لرغيف الخبز وعدم إعلان أسعار وعدم إعطاء بون .



زجاجة مهربة



زجاجة مهربة