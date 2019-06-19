سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الشرقية" يحيل تاجرين تموينيين وأمين عهدة جمعية استهلاكية للنيابة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:59 م
"تموين الشرقية" يحيل تاجرين تموينيين وأمين عهدة جمعية استهلاكية للنيابة سلع تموينية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حررت مديرية التموين بالشرقية ، محاضر ضد تاجرين تموينيين وأمين عهدة جمعية استهلاكية بالزقازيق وأبو حماد، لتلاعبهما بالسلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء و21 مخالفة أخرى بالمخايز .

وشن قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع حملة تفتيشية على المخابز البلدية والتجار التموينيين بالزقازيق أسفرت عن محضر برقم 912 ج ادط ضد تاجر تموينى ثان الزقازيق لتجميع سلع تموينية 348 زجاجة زيت 1 لتر تموينى و140 ك سكر مكيس و27 ك أرز تموينى بغرض بيعها فى السوق السوداء، محضر برقم 913 ج ادط ثان الزقازيق ضد أمين عهدة جمعية تعاونية استهلاكية لتصرف فى سلع تموينية بمقدار25 ألف جنيه وبيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير عدد 16  تقريرا لمخابز مخالفة عبارة ناقص وزن 9 مخالفات و4 توقف عن الإنتاج وعدم إعلان وعدم نظافة أدوات العجين.

وتوجهت الحملة إلى مركز أبو حماد وتم التفتيش على التجار التموينيين والمحال التجارية والمخابز أسفرت عن تحرير محضر رقم 11731جنح ابو حماد ضد تاجرة تموينية لتجميع سلع تموينية  190زجاجة زيت و192 ك سكر تموينى، محضر 11732 جنح أبو حماد ضد صاحب سيارة ع س ا 8491 لحيازته بغرض البيع 860 كيس ملح مجهول المصدر، محضر 11730 ضد القائم بإدارة محل لبيع النقاوة والمبيدات لعدم الإعلان عن الأسعار محضر 914 ج ثان ضد صاحبة مخزن ومحل لبيع الأعلاف لحيازتها 5 شيكارة نخالة خشنة مجهولة المصدر كما تم تحرير عدد 5 مخالفات لمخابز لوجود نقص وزن لرغيف الخبز وعدم إعلان أسعار وعدم إعطاء بون .

 

زجاجة مهربة 2
زجاجة مهربة

 

زجاجة مهربة 3
زجاجة مهربة

 

نخالة خشنة 1
نخالة خشنة

الشرقية

تموين الشرقية

تلاعب بالدعم

حملات تموينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة