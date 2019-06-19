تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

كتبت نهير عبد النبى

قد يعتقد الكثيرون أن تشققات اللسان أمر طبيعى ويهملون البحث وراء هذه التغيرات التى تطرأ عليه، ولكنه قد يكون دليلاً على وجود مشكلة صحية أو الإصابة ببعض الأمراض، ويعتبر اللسان المشقوق حالة حميدة تؤثر على السطح العلوى من اللسان ويكون فى شكل ثقوب صغيرة أو كبيرة.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز أسباب تشققات اللسان وفقًا لما ذكره موقع healthline

متلازمة ميلكيرسون



تشقق اللسان

وهى عبارة عن اضطراب عصبى نادر يسبب تورم فى الشفاه وشلل فى الوجه وتشققات فى اللسان.

التهاب اللسان المهاجر

وهى من الحالات الحميدة التى تظهر على اللسان المشقوق وتسبب حساسية شديدة تجاه تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة.

متلازمة داون

من المعروف أن متلازمة داون من الاضطرابات الوراثية التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأطفال ويعتبر تشقق اللسان من أبرز أعراض المرض.

داء المبيضات الفموي



اللسان

ويكون نتيجة ضعف الجهاز المناعى والإصابة بعدوى فطرية ويسبب المرض تشققات فى اللسان.

كما أن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بتشققات اللسان ويعتبر أبرزها الآثار الجانبية لبعض الأدوية ومنها أدوية المضاد الحيوى والكورتيزون.