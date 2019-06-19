سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص
تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها اللسان -صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يعتقد الكثيرون أن تشققات اللسان أمر طبيعى ويهملون البحث وراء هذه التغيرات التى تطرأ عليه، ولكنه قد يكون دليلاً على وجود مشكلة صحية أو الإصابة ببعض الأمراض، ويعتبر اللسان المشقوق حالة حميدة تؤثر على السطح العلوى من اللسان ويكون فى شكل ثقوب صغيرة أو كبيرة.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز أسباب تشققات اللسان وفقًا لما ذكره موقع healthline

متلازمة ميلكيرسون

 

تشقق اللسان
تشقق اللسان

 

وهى عبارة عن اضطراب عصبى نادر يسبب تورم فى الشفاه وشلل فى الوجه وتشققات فى اللسان.

 

التهاب اللسان المهاجر                   

 وهى من الحالات الحميدة التى تظهر على اللسان المشقوق وتسبب حساسية شديدة تجاه تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة.

متلازمة داون

من المعروف أن متلازمة داون من الاضطرابات الوراثية التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأطفال ويعتبر تشقق اللسان من أبرز أعراض المرض.

 داء المبيضات الفموي

 

اللسان
اللسان

 

ويكون نتيجة ضعف الجهاز المناعى والإصابة بعدوى فطرية ويسبب المرض تشققات فى اللسان.

كما أن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بتشققات اللسان ويعتبر أبرزها الآثار الجانبية لبعض الأدوية ومنها أدوية المضاد الحيوى والكورتيزون.

 

 


تشقق اللسان

اللسان

صحة اللسان

امراض اللسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة