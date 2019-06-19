بومبيو يحذر إيران عبر العراقيين: سنوجه ضربة عسكرية حال سقوط أى جندى أمريكى

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال الرد العسكرى الكبير على أى حادث فردى قد أشعلت نقاشا داخليا واسعا بين كبار مسئولى الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت سياستها تتجاوز هدف ترامب المحدد فى منع إيران من الحصول على سلاح نووى، وفقا للمسئولين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة التى تحذر من الانتقام تم تسليمها خلال زيارة تم ترتيبها لبومبيو سريعا إلى بغداد فى مايو الماضى بعدما رصد المسئولون زيادة فى المعلومات الاستخباراتية التى تشير إلى أن الميليشيات التابعة لإيران ربما تستتأنف هجماتها على القوات الأمريكية التى تعمل بالقرب منهم فى العراق.

وفى حين أن مثل هذه الهجمات كانت شائعة أثناء حرب العراق، فإن بومبيو قال للقادة العراقيين فى رسالة علم أنها ستنقل إلى طهران أن الخسارة الأمريكية الواحدة ستدفع الولايات المتحدة للرد بضربة، وهو التهديد الذى لم يكشف عنه من قبل. وقال مسئول بارز بالإدارة الأمريكية شارك فى سياسة إيران: "ماذا يحدث لو قتل أمريكيون؟ هذا يغير الأمر كله".

وكان بومبيو قد قال خلال زيارته لمقر القيادة المركزية الأمريكية فى تامبا بفلوريدا، الثلاثاء، إن ترامب لا يريد الحرب، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستتحرك لو تمت مهاجمتها.