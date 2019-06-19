الحبس 3 سنوات لعاطل متهم بهتك عرض طفلة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس "عبد المنعم .م.ا" عاطل 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بأحدى قرى مركز تلا .

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، والمستشار يحيى عدلى حسنى، والمستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، وسعيد أبو صالح .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا ،من ضبط "عبد المنعم .م.ا"، لاتهامه بهتك عرض طفلة بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهم للمحاكمة وأصدرت حكمها المتقدم.