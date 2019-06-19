اجتماع مرتقب لمسئولى 5 وزارات لمناقشة برنامج تعميق المكون المحلى

كتب – إسلام سعيد

كشف مصدر حكومى، أن اجتماعا مرتقبا يشارك فيه مسؤولون بوزارة الصناعة والإنتاج الحربى والاستثمار وقطاع الأعمال واتحاد الصناعات، لمناقشة ملف برنامج تعميق المكون المحلى فى الصناعات المختلفة، عقب نقل الملف إلى وزارة الإنتاج الحربى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل.

كانت الحكومة أطلقت "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، وهو برنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، والاستفادة من القاعدة الصناعية الكبيرة والمتنوعة، التى تمتلكها مصر.