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ماذا تحرق العضلات بصورة أكبر.. السعرات الحرارية أم الدهون

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:00 م
ماذا تحرق العضلات بصورة أكبر.. السعرات الحرارية أم الدهون العضلات تحرق السعرات الحرارية أكثر من الدهون - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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ربما سمعت أن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، وهذا صحيح، لأن العضلات تكون أكثر نشاطا من الدهون، لذا قد تساعد تقوية العضلات فى إنقاص الوزن.

تحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر من الدهون وفقا لموقع " verywellfit"، وهو أحد الأسباب التى تجعل الأشخاص ذوى الأجسام العضلية الأكبر حجماً يميلون إلى حرق سعرات حرارية أكثر من الآخرين.

تدريب القوة
تدريب القوة

 

رفع الأثقال

تدريب القوة مهم لفقدان الدهون والحفاظ على جسمك قوي وصحي، وذلك لأن الحفاظ على كتلة العضلات، وكذلك اكتساب المزيد من الأنسجة الخالية من الدهون هو ما يمنع الأشخاص من زيادة الوزن مع تقدمهم فى السن.

يمكن أن يساعدك تدريبات القوة الشديدة في الواقع على حرق السعرات الحرارية الإضافية لساعات بعد التمرين وهو ما يعرف باسم الاحتراق، حيث يمنع تدريب القوة فقدان كتلة الجسم النحيل التي تحدث من اتباع نظام غذائى أو شيخوخة، لأن زيادة الوزن تحدث غالبًا حينما تتباطأ عملية التمثيل الغذائى مع مرور الوقت.

على الرغم من أن تدريب القوة لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية في جلسة واحدة مثل تمرين القلب، إلا أنه لا يزال يساهم فى إجمالى السعرات الحرارية، حيث يعمل على تغير تكوين جسمك، مما يساعد الحفاظ على صحتك، كما يقوي العظام والأنسجة الضامة مع العضلات، ويحسن التنسيق والتوازن وقد يساعد فى منع الإصابات.


العضلات

السعرات الحرارية

الدهون

تمرين القلب

كتلة الجسم

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