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للقادمين لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية.. كيف تصل إلى استاد الإسكندرية؟

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:00 ص
للقادمين لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية.. كيف تصل إلى استاد الإسكندرية؟ استاد إسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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أيام قليلة وتبدأ مباريات كأس الأمم الأفريقية، ويستقبل استاد الإسكندرية 6 مباريات تبدأ يوم 22 يونيو بين نيجيريا وبوروندى فى تمام الساعة السابعة مساء، وينشر "اليوم السابع" طرق الوصول إلى الاستاد.

1-   فى حالة القدوم من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى عليك أن تسلك مدخل الإسكندرية من ناحية محرم بك ثم اتخاذ الطريق المؤدى إلى باب شرقى ثم إلى شارع استاد الإسكندرية خلف النادى الأولمبى.

2-   فى حالة قدومك من طريق الجيش "الكورنيش" عليك أن تتخذ طريق شارع الشبان المسلمين من منطقة الشاطبى بجوار مستشفى الشاطبى للأطفال حتى شارع أبى قير ودوران باب شرقى ثم إلى استاد الإسكندرية .

3-   بينما فى حالة الوصول من الموقف الجديد بمحرم بك عليك أن تأخذ كوبرى محرم بك ثم طريق قناة السويس ثم شارع أبو قير والتوجه إلى الاستاد من منطقة باب شرقى .

4-   وفى حالة القدوم من منطقة محطة الرمل عليك أن تسلك شارع صفية زغلول ثم إلى تقاطع شارع فؤاد واتخاذ الطريق المجاور لمقر الحماية المدنية ثم إلى استاد الإسكندرية.

5-   وللقادم من محطة مصر وهو الطريق الأقرب للوصول ولم يستغرق 5 دقائق بالسيارة عليه أن يسلك الطريق المجاور لباب المحطة الرئيسى ثم طريق استاد الإسكندرية.

 

 

 


الاسكندريه

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كاس الامم الافريقية

مباريات كاس الامم

طريق ستاد الاسكندريه

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