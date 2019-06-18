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عدم كفاية النوم يخفض قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:37 م
عدم كفاية النوم يخفض قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة النوم
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة وينكسون، أن النوم مهم لأنه يعزز الروابط بين خلايا الدماغ، لتوفير الطاقة، وتجنب التوتر، والحفاظ على قدرة الخلايا العصبية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار الدكتور "جوليو تونونى"، مدير مركز النوم والوعى بجامعة وينكسون، أن النوم هو ثمن قوة الدماغ، ويجب أن يدفع من أجل التعلم، وحفظ الذاكرة.

وأوضح "تونونى" أن النوم يقوى من تشابك الاتصال فى جميع أنحاء الدماغ، وزيادة الحاجة إلى الطاقة، وتشبع الدماغ من المعلومات الجديدة، وبالتالى يتم تحديث قدرة المخ من جديد فى اليوم التالى.

وأكد الباحثون على أن عدم الحصول على قسط كافى من النوم يخفض قدرة الدماغ فى الحفاظ على المعلومات الجديدة.

وأوضحت الدكتورة "كيارا سيريلى"، أستاذة الطب النفسى بجامعة وينكسون، أن النوم يساعد الدماغ من خلال الحفاظ على توازن قوة الاتصالات داخل الخلايا العصبية للمخ.

وأضاف "تونونى"، مدير مركز النوم والوعى أن قلة النوم سوف تؤثر على الشهية، فالنوم لساعات قليلة يزيد من الرغبة فى تناول المأكولات الغنية بالكاربوهيدرات، والسكر، وقلة النوم أيضاً تجعل الشخص أكثر عصبية، وتخفض من المزاج، عندما يتعامل الشخص مع الآخرين.

 


النوم

فوائد النوم

اضرار قلة النوم

اضرار النوم على المخ

الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة

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