المدير المالى لكريم: أوبر ستبقى على علامتنا التجارية فى الوقت الحالى

قال أنكور شاه المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إن شركتي أوبر وكريم ستظلان كيانين منفصلين حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لاستكمال صفقة استحواذ أوبر على منافستها.

وبموجب صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية.

وقال شاه في مؤتمر مالي في دبي إن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.