الرئيس الموريتانى: سأسلم السلطة كاملة لمن يخلفنى فى القصر

كتبت – هناء أبو العز

أكد محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتانى، تسليمه سلطة البلد كاملة لمن سيخلفه فى القصر.

وأشار ولد عبد العزيز فى تصريحات نقلتها صحيفة أنباء الموريتانية، عن المحامى محمد سالم ولد الشدو الذى التقى به فى لقاء خاص قال فيه أنه لن يكون عقبة أمام ممارسة الرئيس المنتخب لصلاحياته، وسيعود إلى منزله كأى مواطن عادي، وسيضع نفسه وتجربته رهن إشارة الوطن والدولة.

وقال الشدو، إن ولد عبد العزيز رفض الترشح لولاية ثالثة وخروجه بعد أداء واجبه وإنهاء مأموريتيه، مرفوع الرأس مكرما ، الشيء الذي لم يسبقه له رئيس موريتاني على الإطلاق ، وسيكون له أثره الإيجابي كأول لبنة صلبة حقيقية توضع في صرح الديمقراطية الموريتانية ودولة القانون.